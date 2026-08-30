Osmangazi Belediyesi tarafından aileler ve çocuklar için düzenlenen SUKİ Sukaypark Aile ve Çocuk Festivali, renkli ve eğlenceli etkinliklerle devam ediyor. 28-30 Ağustos tarihleri arasında Sukaypark'ta gerçekleştirilen festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden çok sayıda etkinlik düzenlenirken, çocuklar doyasıya eğleniyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi'de yaşayan çocukların neşeli, keyifli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmeleri amacıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Osmangazi Belediyesi, yaz etkinliklerini Aile ve Çocuk Festivali ile taçlandırdı. Mahalle şenliklerinden sinema gösterimlerine kadar pek çok etkinlikle çocukların tatillerini eğlenerek geçirmelerini sağlayan Osmangazi Belediyesi, festival kapsamında da çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

BAŞKAN AYDIN'DAN FESTİVAL ALANINA ZİYARET

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, SUKİ Sukaypark Aile ve Çocuk Festivali'ni ziyaret ederek çocukların ve ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Festival alanındaki stantları ve oyun gruplarını tek tek gezen Başkan Aydın, aileler ve çocuklarla sohbet ederek festival coşkusunu paylaştı.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCE DOLU PROGRAM

Festivalde çocuklar survivor parkurları, çocuk atölyeleri, tiyatro gösterileri, animasyon şovları, DJ ve canlı müzik performansları, yüz boyama etkinlikleri, köpük partisi ve çeşitli yarışmalara katılarak doyasıya eğleniyor. Aileleriyle birlikte festivale katılan çocuklar, birbirinden renkli etkinliklerle yaz tatilinin tadını çıkarırken, Sukaypark'ta eğlence ve neşeyle dolu unutulmaz anlar yaşıyor.

'FESTİVALDE ÇOCUKLAR VE AİLELERİ, GÜZEL VAKİT GEÇİRİYOR'

SUKİ Sukaypark Aile ve Çocuk Festivali'ni ziyaret ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Bursa ve Osmangazi'de yaşayan ailelerimiz, çocuklarıyla birlikte üç gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılıyor. Festival alanında yeme içme stantlarının yanı sıra çeşitli oyun grupları da bulunuyor. Çocuklarımız ve aileleri, burada birlikte keyifli ve güzel vakit geçiriyor. Osmangazi Belediyesi olarak böyle bir hizmeti vatandaşlarımıza sunmaktan son derece mutlu ve keyifliyiz. Ailelerimizi ve çocuklarımızı festivale davet ediyor, haftanın yorgunluğunu burada atmalarını diliyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.

Festivali ziyaret eden aileler ve çocukları ise düzenlenen etkinliklerde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, 'Burada çocuklarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Düzenlenen birbirinden renkli etkinliklere katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.