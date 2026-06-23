Ordu'nun Kumru ilçesinde içme suyu ihtiyacını uzun vadeli olarak karşılamak amacıyla inşa edilen Kumru Barajı'ndan mahallelere su ulaştıracak hat çalışmalarında önemli bir aşamaya geçildi.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) iş birliğinde hayata geçirilen projede, ilçe merkezi dahil 33 mahalleye içme suyu sağlayacak şebeke hattının döşenmesine başlandı.

Ordu'nun su geleceğini güvence altına almak ve vatandaşların temiz, sağlıklı içme suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler sahada yoğun mesai harcıyor.

Tamamlanan Kumru Barajı sayesinde ilçenin uzun yıllar sürecek içme suyu ihtiyacına kalıcı çözüm sunulması hedefleniyor.

2070 YILINA KADAR SU GÜVENCESİ

Kuraklık riskine karşı Ordu genelinde gerçekleştirilen önemli yatırımlardan biri olan Kumru Barajı, ilçenin içme suyu ihtiyacını 2070 yılına kadar karşılayacak kapasiteye sahip olacak.

İlçe merkezi ile birlikte toplam 33 mahalleye su ulaştıracak proje sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

2 BİN 215 METRELİK HAT DÖŞENİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 2 bin 215 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenecek.

Kısa süre önce başlayan çalışmalarda şu ana kadar yaklaşık bin 500 metrelik bölüm tamamlandı. Kalan kısmın da kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

SU KESİNTİLERİ TARİH OLACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezi ve 33 mahalle kesintisiz içme suyuna kavuşacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan su kesintilerinin sona ermesiyle vatandaşların daha kaliteli ve sürdürülebilir bir içme suyu hizmeti alması sağlanacak.

Kumru Barajı ve bağlantı hatları, ilçenin gelecekteki su ihtiyacına uzun yıllar boyunca güvence oluşturacak.