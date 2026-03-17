Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Taş Bina'da düzenlenen Peygamber Efendimizin hayatını anlatan Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Mukaddes Emanetler Sergisi, mübarek Kadir Gecesi'nde Peygamber aşıklarıyla doldu taştı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iki önemli sergi, mübarek Kadir Gecesi'nin gönülleri kuşatan manevi ikliminde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taş Bina'da Peygamber Efendimizin kutlu risalet yolculuğunu ve hayatını anlatan Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki Mukaddes Emanetler Sergisi'ne Kadir Gecesi'nde gösterilen yoğun ilgiden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

SERGİLERDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Özellikle Ramazan ayı boyunca sergilere olan ilginin artarak devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, 'Kadir Gecesi gibi özel bir gecede Siyer Sergimize ve Mukaddes Emanetler Sergimize gösterilen ilginin zirveye ulaşması çok daha büyük anlam kazandı. Hemşehrilerimizin Peygamber Efendimizin hayatını daha yakından tanıması ve mukaddes emanetlerle buluşması bu anlamlı geceyi en güzel şekilde ihya etmelerine vesile oldu. Asırlardır ilmin, irfanın ve medeniyetin merkezi konumunda olan Konya'mızda böylesine maneviyatı yüksek etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kadir Gecesi'ne özel sabah namazına kadar açık olan sergilerimize ilgi gösteren tüm Peygamber aşıklarına en içten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

SERGİLERİ ZİYARET EDENLER BAŞKAN ALTAY'A BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR ETTİ

Kadir Geçesi'nde sergileri ziyaret ederek adeta Asr-ı Saadet atmosferini deneyimleyen ziyaretçiler ise, böyle anlamlı programlarla buluşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Taş Bina'daki Siyer Sergisi ile Tantavi Kültür Merkezi'ndeki Mukaddes Emanetler Sergisi'ni Ramazan ayı boyunca ziyaret edenlerin sayısı 56 bini geçti.

Aralık ayından bu yana Taş Bina'da açık olan Siyer Sergisi'ni toplamda ziyaret edenleri sayısı 73 bin 325 oldu.

SİYER SERGİSİ

Türkiye'de ilk kez Peygamber Efendimizin hayat yolculuğunu anlatan Siyer Sergisi'nde Peygamber Efendimizin hayatını tematik olarak ele alan panoların yanı sıra üç boyutlu maketler, kısa film gösterimleri ve Hira Mağarası'nda gerçekleşen ilk vahyin canlandırıldığı özel bir deneyim alanı yer alıyor.

Siyer Sergisi, bayrama kadar 10.00-16.00 - 20.00-22.00 saatleri arasında; bayramdan sonra ise haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da ziyaret edilebilecek.

Ramazan ayına özel açılan Mukaddes Emanetler Sergisi'nde Peygamber Efendimizin Nâl-ı Şerif'i ve kabir toprağı, Semure ağacı parçası, Kâbe kilidi ve anahtarı, Hazreti Ömer'in kılıcı gibi 47 adet teberrük ve 16 adet Kâbe örtüsü yer aldı.