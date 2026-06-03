Ordu'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışların ardından birçok noktada meydana gelen heyelanlara müdahale eden Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda oluşan heyelanı temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

ORDU (İGFA) - Kent genelinde yağışların neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi Devük Mevkii'nde meydana gelen heyelana kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.

ÇALIŞMALAR KISA SÜREDE TAMAMLANDI

Çalışmalarda 3 ekskavatör, 5 kamyon ve 10 personel görev aldı. Heyelan nedeniyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici çalışmalar da gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışlardan etkilenen bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.