Birlik, beraberlik ve kardeşlik kültürünü güçlendirmek adına Muharrem Ayı vesilesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan aşure ikramlarının bu seferki durağı Gürsu ilçesi oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Pazar Alanı'nda kurulan aşure standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Ak Parti Gürsu İlçe Başkanı Selçuk Karaduman, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Türkan, Gürsu Belediyesi Meclis Üyeleri Remzi Şiper ve Mehmet Karali de katılım sağladı.

15 Temmuz akşamına kadar sürecek ikramlar, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile devam edecek.