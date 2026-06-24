Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda Altınordu ilçesinde yapımı sürdürülen Engelli Gündüz Bakım, Aile Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Şirinevler Mahallesi'nde inşa edilen merkezin temel imalatları tamamlanırken, yapının üst katları hızla yükseliyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılım sağlamalarına katkı sunacak, ailelere ise danışmanlık ve destek hizmetleri verecek merkez, tamamlandığında önemli bir ihtiyaca cevap verecek.

ÇALIŞMALAR PLANLANDIĞI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında yalıtım imalatları, temel ve birinci kat betonarme imalatları ile çatı döşemesi kalıp çalışmaları tamamlandı.

Ekipler, donatı imalatları ve zemin kattaki tuğla duvar örme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Toplam 1.777 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, 966 metrekarelik zemin kat ve 811 metrekarelik birinci kattan oluşacak. Modern mimarisi ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla dikkat çeken yapı, engelli bireylerin ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Merkezin zemin katında sosyal servis birimleri, idari ofisler, kafeterya ve mekanik alanların yanı sıra 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik etkinlik, oyun ve uyku odaları yer alacak.

Birinci katta ise çok amaçlı salon, çeşitli atölyeler, grup eğitim derslikleri ve bireysel eğitim odaları bulunacak. Ayrıca proje kapsamında merkezin çevresinde engelli bireylerin kullanımına uygun oyun gruplarının yer aldığı özel bir park alanı da oluşturulacak.

Tamamlandığında engelli bireylerin sosyal, eğitsel ve rehabilitasyon ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunacak olan merkez, aynı zamanda ailelere yönelik danışmanlık hizmetleriyle önemli bir sosyal destek noktası olacak.