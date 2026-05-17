Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Umuda Pedal Çevir' Bisiklet Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı, büyük bisiklet sürüşüyle devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs coşkusunu bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Umuda Pedal Çevir' Bisiklet Şenliği ile Türkiye'nin dört bir yanından bisiklet tutkunlarını ve Denizli halkını bir araya getiriyor.

Şehre bayram ruhunu ve umudu aynı anda taşıyan şenliğin açılışı, kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Bayramyeri Meydanı'ndan başlayan ve renkli görüntülere sahne olan kortej, Delikliçınar Meydanı'nda sona erdi. Korteje, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, farklı şehirlerden gelen bisiklet toplulukları ve yüzlerce vatandaş katıldı.



BALONLAR ALMİLA İÇİN GÖKYÜZÜNE UÇTU



Kortejin Delikliçınar Meydanı'ndaki varış noktasında ise tüm şehri duygulandıran, anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza atıldı. Lösemi hastalığına karşı verdiği mücadeleyi kazanarak sağlığına kavuşan minik Almila için alandaki yüzlerce katılımcı tarafından gökyüzüne umut balonları bırakıldı.

Bu anlar meydanda duygusal ve renkli görüntüler oluşturdu. Umuda pedal çeviren bisiklet tutkunları, minik Almila'nın mutluluğunu hep birlikte paylaştı.



BÜYÜK BİSİKLET SÜRÜŞÜ BUGÜN ÇAMLIK'TA



Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan şenliğin sürüş etabı ise bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Ankara, İzmir, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve ev sahibi Denizli'den çok sayıda profesyonel bisiklet grubunun yanı sıra her yaştan vatandaşın katıldığı dev etkinlikte pedallar bu kez sağlık, spor ve umut için dönecek.

Katılımcılar, Çamlık Kent Ormanı girişinden başlayarak Delikliçınar Meydanı'na doğru oluşturulan özel parkurda ilerleyecek. Kent merkezinde görsel bir şölene dönüşecek olan sürüşte, birlik, beraberlik ve sporun birleştirici gücü en üst seviyede hissedilecek.