Manisalılara daha güçlü ve etkin bir hizmet sunmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 2 milyar 348 milyon 602 bin 74 liralık yatırımla 376 adet araç ve iş makinesi ekledi. Büyükşehir Belediyesi bütçesinden borçlanmadan ve kredi kullanmadan alınan araçlar, Büyükşehir'in sahadaki gücünü önemli ölçüde arttıracak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun 2026 yılının Manisa için yatırım yılı olacağını vurgulamasının ardından, Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kent tarihinin en kapsamlı araç yatırımlarından birine imza atan Büyükşehir Belediyesi, filosuna tam 376 yeni araç kattı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde, dev yatırımın sahaya yansıyan gücü yaklaşık 40 araçlık temsili sergiyle ortaya kondu. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz ile daire başkanları katıldı. Damperli kamyonlardan itfaiye araçlarına, otobüslerden iş makinelerine, sathi kaplama araçlarından engelli nakil araçlarına, iş makinesinden otobüse kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek araçlar, Büyükşehir Belediyesi'nin sahadaki gücünü önemli ölçüde arttıracak.

BORÇLANILMADAN, ÖZ KAYNAKLARLA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, törende tanıtılan araçları inceleyerek, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Turgay Çetin'den bilgiler aldı.

Yeni araçların temizlik, ulaşım, altyapı, yol yapım, itfaiye ve sosyal hizmetler gibi birçok alanda aktif olarak görev yapacağı belirten Genel Sekreter Burak Deste, yatırımın sadece araç alımı değil, güçlü bir hizmet hamlesi olduğunu söyledi. 17 ilçede Manisalılara sunulan hizmetin hız ve kalitesinin artacağını dile getiren Genel Sekreter Deste, 2 milyar 348 milyon 602 bin 74 liralık dev yatırımın kredi kullanılmadan ve borçlanılmadan tamamen Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla yapıldığını vurguladı.