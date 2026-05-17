Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini mahallelerde daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek amacıyla gerçekleştirdiği 'Yerinde Sosyal Hizmet Buluşmaları' programına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerde sosyal hizmetleri daha hızlı ve etkin yürütmek amacıyla başlattığı muhtar buluşmalarının ikinci durağı Kaynarca oldu. Programda sosyal hizmet çalışmaları anlatılırken, muhtarların talep ve önerileri de dinlendi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sosyal hizmet çalışmalarını mahallelerde daha güçlü bir koordinasyonla yürütmek için muhtarlarla bir araya geliyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu ve kurum müdürleri, Kaynarca'da mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Toplantıda Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Daire Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, hem sahada hem de kurum bünyesinde sürdürülen hizmetlerin detaylarını muhtarlara anlattı.

Programda ayrıca mahalle muhtarlarının görüş, öneri ve talepleri dinlenirken, mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı tespit edilmesi ve çözüme ulaştırılması adına muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin önemine vurgu yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan 'Yerinde Sosyal Hizmet Buluşmaları' Sakarya'nın 16 ilçesinde program dahilinde sürdürülecek.