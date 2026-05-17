Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Bölge Finali, bu yıl Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, genç yetenekleri sanatın birleştirici gücü etrafında buluşturacak.

Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, Güneydoğu Anadolu Bölge Finali ile bu yıl Adıyaman'da hayat buluyor. 'Bölgenin Yıldızları Adıyaman'da Buluşuyor' temasıyla gerçekleştirilecek organizasyon, kenti adeta bir sanat sahnesine dönüştürecek.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler; tiyatro, şiir, ses ve bilgi kategorilerinde yeteneklerini sergileyerek hem Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmak hem de sanatın birleştirici gücünü sahneye taşımak için yarışacak. Batman, Kilis, Siirt, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak'tan gelen finalistler, kıyasıya rekabetin yanı sıra kültürel kaynaşmanın da en güzel örneklerini sunacak.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecini sürdüren Adıyaman'ın bu önemli organizasyona ev sahipliği yapması ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Kentte ilk kez düzenlenen bölge finalleri, yalnızca bir yarışma değil; umut, birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendiriliyor.

ADIYAMAN YENİDEN HAYAT BULUYOR

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, yaptığı açıklamada, 'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkışı sadece fiziki değil; sosyal, kültürel ve sportif bir diriliştir. Gençlerimizin enerjisi ve sanatın iyileştirici gücüyle şehrimiz yeniden hayat buluyor' ifadelerini kullandı. Elüstü ayrıca organizasyonun Adıyaman'ın kültür ve spor turizmine katkı sağladığını belirterek, kente gelen gençlerin birer turizm elçisi olduğunu vurguladı.

Etkinlikler, 18-21 Mayıs 2026 tarihleri arasında TPAO Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gençlerin performanslarını izlemek isteyen tüm vatandaşları programa davet eden Elüstü, 'Sanatın birleştirici gücünü birlikte hissetmek ve genç yeteneklerimize destek olmak için tüm halkımızı TPAO Kültür Merkezi'ne bekliyoruz' dedi.

Yarışma Takvimi

Bilgi Yarışması: 18 Mayıs 2026

Ses Yarışması: 19 Mayıs 2026

Şiir Yarışması: 20 Mayıs 2026

Tiyatro Yarışması: 21 Mayıs 2026