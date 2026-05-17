Uluslararası Aile Haftası kapsamında düzenlenen 'Ailem Kocaeli Buluşmaları' programında, 'Ailenin İçinde Saklı Cennet' konulu söyleşiyle Dr. Ömer Demirbağ Gebzelilerle bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gebze Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Nagehan Malkoç, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamlarını katılımcılara iletti.

Malkoç konuşmasında, aile yapısının korunmasının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Güçlü aileler güçlü toplumların temelini oluşturur. Bizler de bu anlayışla aile kurumunu destekleyen sosyal ve kültürel çalışmaları sürdürmeye devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Programda konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, aile bağlarının güçlenmesinin toplumsal huzura doğrudan katkı sağladığını söyledi. Başkan Büyükgöz konuşmasında, 'Teknolojinin hızla değiştiği bir dönemde aile içi iletişimi ve birlik beraberliği korumak her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Bu tür programlar da aile kavramını yeniden düşünmemize ve güçlendirmemize vesile oluyor' dedi.

Programa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Büyükgöz, sosyal ve kültürel etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

DR. ÖMER DEMİRBAĞ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Konuşmaların ardından söyleşisini gerçekleştiren Dr. Ömer Demirbağ, aile içerisinde sevgi, anlayış ve güven ortamının önemine değindi. Modern yaşamın aile yapısı üzerindeki etkilerine dikkat çeken Demirbağ, 'Aile yalnızca aynı çatı altında yaşamak değil; birlikte huzuru, merhameti ve paylaşmayı öğrenmektir. Sağlam aile yapısı, sağlıklı nesillerin yetişmesindeki en önemli etkendir' ifadelerini kullandı.