Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Anne Üniversitesi Projesi'nin ikinci dönem eğitimleri tamamlandı. Program kapsamında 8 hafta boyunca eğitim alan 25 anne, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da yaşayan annelerin kendilerini daha iyi tanımaları, potansiyellerini keşfetmeleri, aile içi iletişimlerini güçlendirmeleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sunmayı amaçlayan proje, ikinci dönem mezunlarını verdi.

BAŞKAN HİLMİ GÜLER: 'ŞEHRİ İLE BARIŞIK OLAN BİR ÜNİVERSİTE HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Mezuniyet töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi'nin kuruluş sürecindeki hedeflerinden birinin şehirle bütünleşen, bilim ve teknolojiyle öne çıkan bir üniversite oluşturmak olduğunu belirtti.

Anne Üniversitesi'nin toplumsal katkısına dikkat çeken Başkan Güler, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra sosyal projelerle de öne çıkmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Güler, projede emeği bulunan akademisyenlere teşekkür ederek mezun olan anneleri başarılarından dolayı kutladı.

REKTÖR BAŞ: 'ANNELERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK'

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ise konuşmasında, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan annelerin gösterdiği azim ve kararlılığın takdire şayan olduğunu belirtti.

'Ailede ilk öğretmen annedir' anlayışıyla projeyi önemsediklerine dikkat çeken Rektör Baş, 'Annelerimiz 8 haftalık eğitim sürecinde nelerin üstesinden gelebileceklerini bir kez daha ortaya koydu. Bu proje hem aile yapısının güçlenmesine hem de toplumsal gelişime katkı sunuyor. Ailenin temelini oluşturan annelerimize yönelik çalışmalarımız ve desteğimiz bundan sonra da devam edecek' diye konuştu.

Mezuniyet törenine geçmeden önce Ordu Üniversitesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler sergilendi. Ardından protokol üyeleri tarafından eğitim sürecini başarı ile tamamlayan annelere mezuniyet belgeleri takdim edildi.