Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Açı Koleji'yle iş birliği protokolünü yeniledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, 2026-2027 sezonunda da Açı Koleji iş birliğiyle Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek. Yeni sezon öncesinde düzenlenen törenle iş birliği protokolü yeniden imzalandı.

Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz ve Antalya Açı Voleybol Spor Kulübü Başkanı Mustafa Serhat Ünal katıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Uysal, yenilenen iş birliğinin Muratpaşa'ya ve kulübe hayırlı olmasını diledi. Sporun Muratpaşa'daki önemine dikkat çeken Uysal, belediye olarak yaygınlaşmamış birçok spor dalı da dahil olmak üzere kentte spora destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Kadın voleybol takımına yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Uysal, takımın önemli başarılara imza atacağına inandığını ifade etti.