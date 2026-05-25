Bölgenin enerji arz güvenliği açısından kritik bir üssü konumunda olan Saros Körfezi'ndeki dev tesiste, kurumlar arası koordinasyonu ve operasyonel refleksleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir güvenlik tatbikatı icra edildi. Stratejik öneme sahip tesiste gerçekleştirilen uygulama, olası kriz senaryolarına karşı tam bir hazırlık senaryosu ortaya koydu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Botaş Saros FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Tesisleri, mülki, askeri ve idari erkânın katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı bir güvenlik tatbikatına ev sahipliği yaptı. Olası acil ve kritik durumlara karşı alınacak tedbirler ile müdahale süreçlerinin uygulamalı olarak test edildiği tatbikat başarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin enerji güvenliğinde stratejik bir halka olan Botaş Saros FSRU Tesisleri'nde, güvenlik ve acil durum reflekslerini ölçmek amacıyla gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirildi.

Kurumlar arası eş güdümün sergilendiği koordinasyon ve saha uygulamasında tüm senaryolar başarıyla devreye sokuldu.

PROTOKOL VE ASKERİ ERKAN SAHADA İNCELEDİ

Tatbikata Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Edirne İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı J.Alb. Erdem Karaman, Botaş İşletme Müdürü Erdinç Deli, Botaş Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü Alparslan Bağcı, Keşan İlçe Jandarma Komutanı J.Bnb. Gökhan Çam, Keşan Sahil Güvenlik Komutanlığı Tim Amiri SG.Asb.Kd.Üçvş. Kadir Gülgör, Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

ACİL MÜDAHALE SÜREÇLERİ UYGULAMALI DEĞERLENDİRİLDİ

Tatbikat kapsamında; tesise yönelik olası dış tehditler, sabotaj girişimleri, yangın ve deniz kirliliği gibi acil durum senaryoları üzerinde duruldu. Denizden Sahil Güvenlik unsurlarının, karadan ise Jandarma birliklerinin Botaş güvenlik personeliyle koordineli bir şekilde hareket ettiği uygulamada, saniyelerle yarışılan müdahale süreçleri başarıyla test edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve teknik heyet de olası bir kriz anında çevre, deniz ekosistemi ve tarımsal alanların korunmasına yönelik alınacak önlemleri yerinde değerlendirdi.

Kaymakam Aziz Mercan, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, ulusal enerji altyapılarının korunmasında sergilenen bu kararlı ve hazırlıklı duruştan ötürü tüm askeri, idari kademeye ve Botaş personeline teşekkür etti.