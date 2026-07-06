Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan iskelede can güvenliği amacıyla bulundurulan can simitleri çalındı. Ayrıca kumsal alanında bulunan bazı uyarı levhalarına zarar verildi.

ORDU (İGFA) - 2026 yılı yaz sezonunda plajlarda ve denize girilebilecek alanlarda olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla önlemler alınırken, bazı art niyetli kişi veya kişiler önleyici malzemelere zarar veriyor.

Ünye iskelesinde meydana gelebilecek herhangi bir kazada kullanılması amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından konulan can simitleri art niyetli kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Ayrıca riskli bölgelere yerleştirilen uyarı levhalarının bazı alanlarda yerlerinden alındığı ve zarar verildiği gözlendi.

ERKEN MÜDAHALEYİ GECİKTİREBİLİR

Özellikle Ünye İskelesi'nde yaşanan bu tür olumsuz durumun meydana gelebilecek boğulma vakalarında ilk müdahaleyi geciktirebileceğine dikkat çeken İtfaiye Dairesi Başkanlığı, can simitlerinin bulunmamasının telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISI

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, can güvenliği için büyük önem taşıyan can simitleri, uyarı levhaları ve benzeri güvenlik ekipmanlarının kesinlikle yerlerinden alınmaması ve zarar verilmemesi istendi.

Açıklamada ayrıca, bu tür malzemelere zarar verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilerek, 'Sahada bulunan her can simidi, her uyarı levhası ve yapılan her ikaz vatandaşlarımızın can güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan kurumlarımızın, görevli ekiplerimizin uyarılarına, anonslarına ve bilgilendirme levhalarına hassasiyetle uymalarını önemle rica ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.