ORDU (İGFA) - Şehir içi ulaşımını rahatlatmak için alternatif bağlantı yolları açan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Karşıyaka Şehit Birol Yıldırım Bulvarı’ndan Karapınar sanayi bölgesine ulaşım sağlayacak yolda asfalt çalışmasını tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 ilçede sürdürülen asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatları ile Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’ne geçtiğimiz ay başlanan alt yapı çalışmaları sonrası asfalt çalışması yapıldı. Karapınar’a ulaşım sağlayan alternatif yol, aynı zamanda yakın zamanda yapımı tamamlanacak olan Ordu Şehir Hastanesi’ne de ulaşım sağlıyor.

1,5 KM’LİK YOL AĞINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ordu’nun dört bir noktasında vatandaşların daha konforlu ulaşıma kavuşması için çalışmalarını gece-gündüz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Karapınar mahallesinde 1,5 km’lik yol ağında asfalt çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma vatandaşlar Ordu Şehir Hastanesi’ne alternatif ulaşım imkânına kavuşmuş oldu.