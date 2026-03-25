Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muallimköy Mahallesi'nde yaşayan ve 65 yıllık evlilikleriyle örnek olan Hasan Basri ve Necmiye Tezcan çiftini evlerinde ziyaret etti.

KOCAELİ (İGFA) - 92 yaşındaki Hasan Basri Tezcan ile 82 yaşındaki Necmiye Tezcan'ın misafiri olan Başkan Büyükgöz'e ziyarette mahalle muhtarı Fetih Taşdemir de eşlik etti. Yılların eskitemediği çiftle samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükgöz, onların hayat tecrübelerini dinledi.

Ziyaret sırasında uzun ve sağlıklı bir evliliğin sırlarını paylaşan Tezcan çifti, geçmişten günümüze uzanan hatıralarını anlatarak duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Büyükgöz ise büyüklerin hayat tecrübelerinin toplum için önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

Büyükgöz, 'Böylesine köklü ve sağlam aile yapıları bizlere örnek oluyor. Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların duaları ve hayat tecrübeleri her zaman yolumuzu aydınlatıyor' dedi.

Gerçekleşen ziyaret, sıcak ve samimi görüntülere sahne olurken, Tezcan çifti de nazik ziyaretinden dolayı Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.