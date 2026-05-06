Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı sürecinde 7 ilçede 7 ayrı noktada veteriner hekim ve deneyimli personel ile kurban kesimi yapacak. Kesim yerlerinde kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mutlaka randevu almaları gerekiyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurban ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla il genelinde kurban satışı ve kesimlerin yapılacağı yerlerdeki hazırlıklarını tamamladı.

6 VETERİNER HEKİM 40 KESİM VE TEMİZLİK PERSONELİ BAYRAM SÜRESİNCE GÖREV BAŞINDA OLACAK

Kurban alım-satım ve kesim yerleriyle vatandaşlara bu Kurban Bayramı'nda da hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi, 7 ilçede 7 ayrı noktada bulunan kesim yerlerinde bayram süresince veteriner hekimler kontrolünde kurban kesimi yapacak.

KESİMLER VETERİNER HEKİM KONTROLÜNDE 15 DAKİKA SÜRECEK

Kurban alım-satımının rahatlıkla yapılması ve kesim işlemlerinin kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince Ünye, Kabadüz (Çambaşı), Aybastı, Fatsa, Gölköy, Akkuş, Altınordu ilçesi Eskipazar mahallesindeki mobil mezbahada kurban kesimi yapacak.

Kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünde kesilecek ve ardından vatandaşlara teslim edilecek. İlçe Belediyeleri tarafından tespit edilen açık kurban kesim yerlerinde de kurbanlar kesilebilecek. Ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve cezai müeyyideye maruz kalmaması için kurbanlarını, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin belirlediği yerler dışında kesmemesi uyarısında bulundu.

46 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda kesim yaptırmak isteyen vatandaşlar, mezbahalara başvurarak kesim için sıra numarası ve randevu alacak. Kesim için randevu alan vatandaşların kurbanlıkları, sırası geldiğinde kesilip 4 parça halinde kendilerine teslim edilecek. Büyükşehir'e ait 7 kesim noktasında yapılacak kurban kesimlerinde, işlemlerin hızlı ve sağlıklı bir şekilde sorunsuzca yapılabilmesi için 6 veteriner hekim, 40 kesim ve temizlik personeli olmak üzere toplam 46 personel görev yapacak.