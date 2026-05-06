Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Karabağ süreci ve sonrası dönemde Azerbaycan'a verdiği uluslararası medya desteği nedeniyle özel madalyayla onurlandırıldı.

ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Medya Ajansı tarafından, Azerbaycan milli matbuatının 150'nci yılı kapsamında katkı sunan kişi ve kurumlara verilen 'Azerbaycan Milli Matbuatının 150'nci Yıl Madalyonu', Küresel Gazeteciler Konseyi'ne (KGK) takdim edildi. Ödül, Mehmet Ali Dim'e, Elşad Eyvazlı tarafından Ankara'da teslim edildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nin Azerbaycan'a verdiği medya desteğinin asla azımsanamayacağını belirten Elşad Eyvazlı, 'Karabağ savaşımızda arkamızda dimdik duran, uluslararası kamuoyunu lehimize dizayn eden ve defalarca gazeteci gruplarını getirerek, Karabağ meselesindeki haklılığımızı dünyaya haykıran hep KGK oldu. KGK, Azerbaycan'ın medyasıyla da bütünleşti ve çok sayıda üyeye sahip oldu. Azerbaycan devlet yetkililerinin de takdirini kazanan KGK adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim'e en önemli devlet nişanı olan bu madalyonu takdim etmekten onur duyuyorum' dedi.

DİM: ONUR DUYDUK

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise madalyanın kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, Azerbaycan ile yürütülen medya iş birliklerinin uzun yıllardır sürdüğünü vurguladı. Dim, bir millet, bir medya ve iki devlet anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Dim ayrıca, farklı dönemlerde yabancı gazetecilerin Azerbaycan'a götürüldüğünü, devlet yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ve medya alanında çeşitli iş birlikleri yapıldığını anımsatarak son olarak Alanya'da Matbuat Şurası ile iş birliği protokolü imzaladıklarını ve bu iş birliklerinin her daim devam edeceğini anlattı. KGK'nın aldığı madalyayı tüm üyeler adına kabul ettiğini belirten KGK Genel Başkanı Mehmet Alim Dim, ödülü kurumun en özel köşesinde sergileyeceklerini ifade etti.