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Fon tasfiyesi için 'Fon Koordinasyon Kurulu' kuruldu

Konser sonunda mutluluğunu dile getiren Ömür Gedik, 'Uzun zaman sonra en keyif aldığım konserim oldu' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Yağmurlu havaya rağmen sevilen şarkılarını seslendiren Ömür Gedik, sahneden inerek konser alanını dolduran dinleyicilerinin arasına girdi. Yağmura aldırmadan sevenleriyle birlikte şarkılar söyleyen sanatçı, renkli görüntülere imza attı.

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