Ömür Gedik, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu.
İSTANBUL (İGFA) - Yağmurlu havaya rağmen sevilen şarkılarını seslendiren Ömür Gedik, sahneden inerek konser alanını dolduran dinleyicilerinin arasına girdi. Yağmura aldırmadan sevenleriyle birlikte şarkılar söyleyen sanatçı, renkli görüntülere imza attı.
Konser sonunda mutluluğunu dile getiren Ömür Gedik, 'Uzun zaman sonra en keyif aldığım konserim oldu' dedi.
Kaynak: aydinses