Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'na bağlı 81 ildeki okul ve kurumların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı için azami 400 bin ton kömür dağıtılacak. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı 81 ildeki okul ve kurumların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla azami 400 bin ton kömür dağıtılması hedeflendi.

Kömür tedariki ve sevkiyatı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından gerçekleştirileceğinin belirlendiği karara göre süreç, MEB ile TKİ arasında yapılacak protokolle planlanacak.

Kömür miktarı, okulların derslik sayıları, binaların yapısal özellikleri ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak MEB tarafından belirlenecek.

Dağıtılacak kömürler, “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olacak ve akredite laboratuvarlarda analiz edilecek.

Kömür teslimatından doğan vergi ve harçlar TKİ tarafından karşılanacak.

Söz konusu karar, özellikle kış aylarında ısınma sorunu yaşayan okulların ihtiyaçlarını karşılamayı ve eğitim ortamlarını daha konforlu hale getirmeyi amaçlıyor.

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