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Oğuz Tongsir: TSYD'ye gelen trafik cezalarını bile bana yüklediler pic.twitter.com/Ri2mUJLRQo — Türkiye Spor Yazarları Derneği (@TSYD1963) October 25, 2024

Tongsir, hiçbir gazetecinin oyunun satılık olmadığını ifade ederken, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Türkiye Spor Yazarları Derneği(TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, kişisel sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.