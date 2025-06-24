Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci başlıyor. Başvurular iki aşamalı olarak alınacak. Atamalar ise 16 Temmuz'da gerçekleşecek.ANKARA (İGFA) - 2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin il içi mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine yönelik duyuru Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MEB kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi yer değiştirme başvuruları, duyuruda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacağı kaydedildi.

Başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacağı belirtilirken, öğretmenler, ilk aşamada 30 Haziran - 8 Temmuz 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecekler. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

Başvuruların tamamlanması sonrasında atama işlemleri 16 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ayrılma işlemleri 17 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabilecek.