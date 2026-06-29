Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katılarak mezun öğrencilere diplomalarını verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Öğrenci ve eğitim dostu hizmet vizyonu ile gençlerin ve eğitim camiasının güçlü şekilde destekçisi olmayı sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mezuniyet töreni vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç merhum Nuh Naci Yazgan'ı rahmetle anarak, 'Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitemizin gönlümüzdeki yeri farklı. Vakıf üniversiteleri arasında saygın bir yeri olan üniversite. İşte bunu sağlayan burada değerli rektörümüz, hocalarımız, öğrencilerimiz ve siz ailelerimizsiniz. Sizleri tebrik ediyorum, gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı hizmetler vermelerini temenni ediyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç, mezun öğrencilerin çoğunluğunu kadınların oluşturmasına dikkat çekerek, derece ile mezun olan öğrencileri ayrıca tebrik etti ve birincilikle mezun olan öğrenciye diz üstü bilgisayar, ikincilikle mezun olan öğrenciye tablet, üçüncülük derecesi ile diplomasını alan öğrenciye ise akıllı saat hediye etti.