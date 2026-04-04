'Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde' projesi kapsamında Nilüferli kadınların hazırladığı el emeği ürünler, Bursa Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine teslim edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği ile Nilüfer Kadın Korosu iş birliğiyle düzenlenen 'Kalpten İlmekler İyilik Sahnesinde' etkinliğinde kadınların hazırladığı el emeği ürünler, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine ulaştırıldı.

Proje kapsamında Nilüferli kadınlar, koro eşliğinde şarkılar söylerken, aynı zamanda huzurevi sakinleri için hazırlanan yastık ve şallar örülmüştü.

Projeye katkı sağlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe etkinliğe katıldı. Nilüfer'de kadınların gücüyle örülen bu dayanışma ağının çok kıymetli olduğunu belirten Özdemir, emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür etti.