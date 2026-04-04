Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve Trakya'da bir ilk olan 'Küçükbaş Hayvancılık Festivali', Malkara Eski Otogar alanında kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde yetiştiricilere damızlık koç dağıtımı yapılırken, Candan Başkan, 'Siz yeter ki üretin, biz her zaman yanınızdayız' mesajı verdi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, bölge ekonomisinin can damarı olan tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla dev bir organizasyona imza attı. 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Trakya'nın ilk Küçükbaş Hayvancılık Festivali; Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Malkara Belediyesi, Zootekni Federasyonu ve Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin paydaşlığında hayata geçirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

CANDAN BAŞKAN: 'BU HEYECAN ÜRETİME VE ALIN TERİNE OLAN İNANÇTIR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Trakya'da bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Festivalin sadece bir etkinlik değil, bir üretim vizyonu olduğunu vurgulayan Candan Başkan, 'Bu festival fikri bize geldiğinde büyük bir heyecan hissettik ve bu heyecan tüm paydaşlarımızda karşılık buldu. Bugün burada birçok kurumun, birliğin ve odanın bir araya gelmesi çok kıymetli. Çünkü bu heyecan; üretime, emeğe ve alın terine olan inançtır. Tekirdağ sadece sanayisiyle değil; tarımıyla, hayvancılığıyla ve üretken insanıyla güçlü bir şehirdir. Biliyoruz ki kırsal güçlüyse şehir güçlüdür, üretim varsa gelecek vardır' şeklinde konuştu

'AMACIMIZ TEKİRDAĞ'I TARIM VE HAYVANCILIKTA ÖRNEK BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEKTİR'

Üreticinin girdi maliyetleri altında ezilmemesi için projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Yüceer, 'Hadi Gel Köyümüze, Sürümüzü Büyütelim' projesinin detaylarına değinerek şu bilgileri paylaştı:

'Üretim giderek azalıyor, kırsal zayıflıyor. Buna karşı durmak bizim sorumluluğumuz. Bugün hayata geçirdiğimiz projemizle her yıl 1.250 küçükbaş hayvan desteği sağlayacağız. 5 yılın sonunda toplam 6.250 hayvanı üreticilerimizin sürülerine katmış olacağız. Amacımız gençleri ve kadınları hayvancılığa teşvik etmek ve Tekirdağ'ı bu alanda örnek bir şehir haline getirmektir.'

MAZOT VE EKİPMAN DESTEĞİ İLE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ

Candan Başkan, belediyenin sunduğu diğer kırsal destekleri de hatırlatarak üreticiden gelen talepler doğrultusunda mazot desteğinin de başladığını müjdeledi:

'Arıcılıktan sebzeciliğe, yem bitkisi tohumundan mera altyapılarına kadar her alanda sahadayız. En büyük sorunun girdi maliyetleri olduğunu biliyoruz, bu yüzden ihtiyacı olan üreticimize mazot desteğini hayata geçiriyoruz. Ayrıca TEK Market projemizle üreticiyi desteklerken vatandaşımıza sağlıklı et ulaştırıyoruz. 5 ilçemizde TEK Marketlerimizi açtık. Hedefimiz 11 ilçemizin tamamında bu marketleri açmak.'

ÜRETİCİLER KOÇLARINA KAVUŞTU, STANTLAR YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Törenin en anlamlı anlarından biri olan koç dağıtımında, proje kapsamında hak sahibi olan yetiştiricilere 22 adet damızlık koç teslim edildi.

Festival alanında kurulan stantlarda tarım ve hayvancılık sektörünün firmaları, en yeni tarım ve hayvancılık ekipmanlarını sergiledi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraki Birlik Yem de açtığı stantla; ürün tanıtımı, destek süreçleri bilgilendirmesi ve üretici anketleri ile vatandaşlarla bir araya geldi.

3 Nisan'da kapılarını açan Küçükbaş Hayvancılık Festivali, 4-5 Nisan tarihlerinde de panel, peynir tadım yarışmaları, damızlık koç ve yün kırkma yarışmaları gibi birbirinden renkli etkinliklerle devam edecek.

Açılış törenine; Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlker Yıldız ve Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Heycan ile siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, STK üyeleri, çok sayıda yetiştirici ve vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, yaptıkları konuşmalarda festivalin gelenekselleşmesi temennisinde bulunarak emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.