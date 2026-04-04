Bursa'nın içme suyu ihtiyacını uzun yıllar güvence altına alacak Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su verilmeye başlanırken, dev proje düzenlenen törenle hizmete alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan 2024'te yüzde sıfır ile devraldığı Çınarcık Barajı İçme Suyu Temini Projesi'nde önemli bir adım daha atıldı. BUSKİ eliyle yürüttüğü projede daha önce Çınarcık-Dobruca ve Görükle-Ürünlü by-pass hatlarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, isale hattı ve buna bağlı içmesuyu depolarının imalatını da tamamlayarak Eylül 2025'te işletmeye almıştı.



Projenin en önemli ayaklarından olan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne de düzenlenen törenle su verilmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uzaktan yayınla bağlandığı açılış töreninde, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, BUSKİ Genel Müdürü Ercihan Subaşı, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Ali Alper Makam ve BUSKİ yetkilileri butona basarak tesisi hizmete aldı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2.7 milyar liralık yatırımla hizmete aldığı tesiste, deneme üretimine başlanmış oldu. Tesis, bugün itibariyle yüzde 98 seviyesinde tamamlanırken, Mayıs 2026 ayı içerisinde tam kapasiteyle çalıştırılacak.



Toplam yatırım maliyeti 150 milyon Euro+ KDV olan dış krediyle finanse edilerek ihalesi gerçekleştirilen Çınarcık Barajı Su Projesi kapsamında hizmete alınan arıtma tesisinde, 65 kilometre uzunluğunda muhtelif çaplarda isale hattı, toplamda 21 bin metreküp hacimli 3 adet içmesuyu deposunun imalatları yer alıyor.



Projeyle, 1,5 milyon nüfusa hitap eden Bursa merkezi, Mudanya ilçesi, Görükle, Çalı, Hasanağa, Akçalar, Başköy, Fadıllı, Gölyazı, Kayapa, Tahtalı ve Yaylacık mahallelerine 2060 yılı ve sonrasını kapsayacak şekilde sürdürülebilir ve yüksek standartlarda içme suyu sağlanması amaçlanıyor.