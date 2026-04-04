Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü programı düzenlendi. Program kapsamında sıfır atık sergisinden defileye, çeşitli sahne şovlarından tiyatroya birçok etkinlik vatandaşlarla buluştu.

SAMSUN (İGFA) - Çevreye değer katan projeleri ile dikkat çeken, sıfır atık noktasında örnek çalışmalara imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bir program düzenledi. SBB Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen organizasyona Samsun Vali Yardımcısı Murat Bulacak, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çevre Şehircilik İl Müdürü Tevfik Akçay kurum ve kuruluş temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda atıklardan süs eşyası yapımı, sıfır atık temalı eğitici oyunlar, illüzyon gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve şapka yapımı gibi birçok yaratıcı atölye yer aldı. Ayrıca 3D gözlüklerle sunulan eğitici gösterimler, katılımcılara farklı bir deneyim yaşattı. Günün dikkat çeken etkinliklerinden biri ise 'Dünyayı Kurtaran Çocuk' adlı tiyatro oyunu oldu. 'Sıfır Atık Sergisi ve Defilesi' ise geri dönüşümün estetik boyutunu gözler önüne serdi.

'Geleceği koruyan bütüncül bir yaklaşım'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin gelişimleriyle başlayan ve bugün tüm dünyada kabul gören önemli bir günün sene-i devriyesini hep birlikte yaşıyoruz. İmkanların biraz daha kısıtlı olduğu yıllarda dönüştürme zorunluluğu vardı, birçok malzeme yeniden başka bir ürüne dönüşüyordu. Ancak insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile sürekli tüketmek, sürekli daha yenisini almak gibi duygular oluştu. Kullanırken dikkat etmediğimiz bazı ürünlerin de doğaya çok fazla zarar verdiğini hep birlikte tanık olmaya başladık. Bu farkındalıkla bu noktada 15 proje başlığında Samsun'da önemli bir çalışmaya başladık. Bu 15 projenin 5'inde Büyükşehir Belediyesi ana yürütücü, 10 projenin de yine koordinasyonunda görev yapıyor. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak Çiftlik Caddesi, Samsun'un marka değeri olan bir yer. O nedenle Çiftlik Caddesi'nde herkesin görebileceği bir şekilde örnek bir çalışma yürüttük. Sadece bu çalışmaların ekonomik katkısı 500 bin lira oldu. Fark etmediğimiz atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ile oluşmuş bir bütçe bu. Yine Atakum ilçemizde şehrimizin önemli lokasyonlarından biri olan Adnan Menderes Bulvarı'nda da böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ekonomik miktarın da en az 5 milyon olmasını hedefliyoruz. Bunları bir farkındalık oluştursun diye yapıyoruz. Sıfır atık anlayışı yalnızca bugünü değil, geleceği de koruyan bütüncül bir yaklaşım. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi.