Samsun'da düzenlenen 'Dijital Detoks Kampı' ile çocuklar ve aileler ekransız bir hafta sonu yaşadı. Aile bağlarını güçlendirmek ve dijital bağımlılığa dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

SAMSUN (İGFA) - Samsun'da Dijital Detoks Kampı ile aile bireyleri arasındaki iletişim güçlendirildi, kaliteli zaman geçirme kültürü oluşturuldu ve dijital bağımlılığa karşı bilinçli farkındalık oluşturuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Samsun Müftülüğü iş birliği ile düzenlenen 'Dijital Detoks Kampı' iki gün sürdü. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Akademisi ve Aile Akademisi eğitimlerine düzenli katılım sağlayan çocuklar ve ebeveynleri bir araya getiren etkinlikte çocuklar ve ebeveynler, teknolojiye ara verip birlikte öğrenmenin önemini deneyimledi.

Kampta çocuklar ve ebeveynleri atölye etkinliklerinden geleneksel oyunlara, iletişim oyunlarından sinema saatine keyif dolu anlar yaşadı. Kamp süresince çocuklar ve ailelerine iletişimden beslenmeye çeşitli eğitimlerde verildi.