Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, ilçe genelindeki köy ziyaretleri kapsamında Günyurdu Köyü'nü ziyaret ederek hem devam eden çalışmaları yerinde inceledi hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Recep Kuş da eşlik etti.

BİLECİK (İGFA) - Kaymakam Kara, köyde ilk olarak camide yürütülen restorasyon ve bakım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yapılan incelemelerde eksiklikler tek tek tespit edilirken, çalışmaların hızlandırılması ve kısa sürede tamamlanması için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi. Tarihi ve manevi değeri yüksek olan caminin en iyi şekilde korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Kara, 'Bu tür değerlerimiz bizim ortak mirasımızdır. En iyi şekilde yaşatmak ve korumak hepimizin sorumluluğudur' dedi.

Ziyaretin devamında köy kahvehanesine geçen Kaymakam Kara, burada vatandaşlarla çay eşliğinde samimi bir ortamda sohbet etti. Köy sakinlerinin talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Kara, çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti.

Kaymakam Kara yaptığı açıklamada, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bizim görevimiz sadece makamda oturmak değil, sahada olmak, vatandaşımızın ayağına gitmek ve onların sesini birebir dinlemektir. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Her bir talebi önemsiyor, çözümü için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız; ilçemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve yaşam kalitesini artırmaktır. Devlet olarak kapımız da gönlümüz de her zaman milletimize açıktır.'