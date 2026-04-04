Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu, Munzur Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 'Moral Gecesi'nde sahne alarak Şanlıurfa'nın kadim Sıra Gecesi geleneğini gençlerle buluşturdu; türkülerin, halayların ve coşkunun damga vurduğu gece unutulmaz anlara sahne oldu.

ŞANLIURFA (İGFA) - UNESCO tarafından 'Müzik Şehri' unvanına layık görülen Şanlıurfa'nın köklü kültürel miraslarından biri olan Sıra Gecesi geleneği, bu kez üniversite kampüsünde gençlerle buluştu. Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Kampüste Moral Gecesi' etkinliğinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Urfa Ahengi Sıra Gecesi Topluluğu sahne aldı.

Kültürün, müziğin ve dostluğun iç içe geçtiği gecede, Şanlıurfa'nın kadim geleneği olan Sıra Gecesi, üniversite öğrencilerine tüm yönleriyle tanıtıldı. Ezgiler, türküler ve samimi sohbetlerin eşlik ettiği programda, katılımcılar hem eğlendi hem de geleneksel kültürle buluşma fırsatı yakaladı.

Seslendirilen birbirinden değerli türkülerle salon adeta şenlik alanına dönerken, öğrenciler de ritme kayıtsız kalmadı. Halaylar çekildi, türkülere hep bir ağızdan eşlik edildi. Etkinliğe katılan gençler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak müziğin coşkusuna ortak oldu ve renkli görüntüler oluşturdu.

Program, öğrenciler tarafından büyük ilgi görürken, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.