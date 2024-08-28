Nilüfer Belediyesi ekipleri, yaya ve araçların güvenliği için kasis, yaya geçidi ve yol şerit çizgilerini gece mesaisi yaparak yeniliyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro ekipleri, yol kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir dizi çalışma başlattı. Öncelikli olarak okul önlerindeki yaya geçidi yenilemeleri ile başlayan çalışmalar kasis boyama ve yol şerit çizgi yenileme işlemleri ile devam etti.

Gece saatlerinde başlayan çalışmalara Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Başkan Şadi Özdemir’e Başkan Yardımcısı Şirin Biçer ve Altınşehir Mahalle Muhtarı Melahat Şenal da eşlik etti. Altınşehir Rotary İlkokulu önünde yapılan uygulamayı, Başkan Şadi Özdemir, yerinde denetledi.

Özdemir, okul önündeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının çocukların ve ailelerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.