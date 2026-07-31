Nilüfer Belediyesi, Çalı Mahallesi'nde 3 bin 424 metrekare alan üzerine kurulan Mehmetçik Parkı'nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinden bu yana 14'üncü parkı açtıklarını belirterek, kentte güvenli ve nitelikli yaşam alanları oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi tarafından Çalı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mehmetçik Parkı için açılış töreni düzenlendi. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 24'üncü Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gülmezer, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ile mahalle sakinleri katıldı.

Üç ayrı parsel üzerine kurulan park, toplam 3 bin 424 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın 2 bin 700 metrekaresinde yeşil alan, 270 metrekaresinde ise çocuk oyun alanı yer alıyor. Parkın içinde ayrıca dinlenme alanları da bulunuyor.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: 'PARKLAR MAHALLENNİN BULUŞMA NOKTASIDIR'

Törenin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgenin yeni yapılaşmayla birlikte artan sosyal alan ihtiyacına vurgu yaptı. Ekran bağımlılığı ve ekonomik şartların aile içi iletişimi kısıtladığını belirten Başkan Şadi Özdemir, şöyle konuştu: 'İnsanlarımızın evlerinin dışına çıkıp vakit geçirebilecekleri alanlar ne yazık ki oldukça sınırlı. Parklarımız ise mahalle halkının buluşma noktası oluyor. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte buralarda güvenle vakit geçiriyor, sosyalleşme imkânı buluyor. Bu nedenle yeşil alanlarımızı ve parklarımızı çoğaltmayı öncelikli görev olarak görüyoruz.'

7 YENİ PARK MÜJDESİ

Mehmetçik Parkı ile birlikte Nilüfer'deki park sayısının 431'e ulaştığını ve göreve geldikleri günden beri 14 park açtıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, söz konusu 14 parkla ilçeye 72 bin 526 metrekarelik yeşil alan kazandırıldığını belirtti.

Bu yıl 7 parkın daha ihalesinin yapıldığını aktaran Başkan Şadi Özdemir, bunlardan dördünün inşaatının sürdüğünü kaydederek, '30 Ağustos, Kayapa, Esentepe ve Dumlupınar mahallelerimizdeki parkların inşaatı devam ediyor. Yolçatı, Akçalar ve Demirci mahallelerindeki parkların ise projeleri bitmek üzere; yapımına kısa sürede başlanacak' dedi.

Esentepe Mahallesi Tuna Caddesi'nde yapımı süren Şehitler Parkı'na da değinen Başkan Şadi Özdemir, 'Ülkesi için şehit olmuş insanları hatırlamak, onları anmak hepimizin vatan borcudur' diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, parkın tamamlanmak üzere olduğunu, anıtın da yükseldiğini belirterek açılışı günün anlamına uygun biçimde 30 Ağustos'ta yapmayı hedeflediklerini söyledi.

MUHTAR DOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan ise parkın mahalleye kazandırılması emeği geçenlere teşekkür ederek, parkın adının Mehmetçik olmasının ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Doğan, mahalle kültürünü pekiştirecek bu tür alanların önemine de vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açılış kurdelesini protokol üyeleri ve çocuklarla birlikte kesti. Başkan Şadi Özdemir, ardından parkı gezerek vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti.