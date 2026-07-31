Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların uzun süredir beklediği çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkiinde beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Vatandaşların uzun süredir beklediği çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Aybastı ilçesi Alacalar Mahallesi Şahanlı mevkiinde beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 3 kilometrelik güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında 2 kilometrelik bölüm tamamlandı. Hisarcık ile Gölköy ilçesine bağlı Düzyayla Mahallesi'ne de ulaşım sağlayan grup yolunda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşacak.

MUHTAR UYLAŞ: 'ORDU'MUZUN MİMARI HİLMİ GÜLER'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Alacalar Mahallesi Muhtarı Kenan Uylaş mahallelerine getirilen ulaşım hizmetine duydukların memnuniyeti 'Başkanımız, Ordu'muzun mimarı Hilmi Güler'e sonsuz teşekkür ediyoruz' sözleri ile ifade etti.

Mahalle sakinleri ise şöyle konuştular:

'Aybastı Alacalar Şahanlı grup yolumuzun yapılması uzun yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Yolumuz 3 km'lik bir güzergâh. Yolumuzun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Bize sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyoruz.'