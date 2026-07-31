Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, dünyanın dört bir yanından sporcuları Kocaeli'de buluştururken, Türk güreşinin yüzyıllara uzanan mirasını da ziyaretçilerle buluşturdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda salon girişine kurulan tarihi güreş sergisi, ata sporunun geçmişine ışık tutuyor.

KOCAELİ (İGFA) - 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'na 24 ülkeden 433 sporcu ve antrenör katılıyor. Minderde uluslararası mücadele yaşanırken, salon girişindeki sergide Osmanlı döneminden günümüze uzanan güreş kültürünü yansıtan yüzlerce eser ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'SADECE BİRİKTİRMEK DEĞİL, PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Yaklaşık 40 yıldır güreşe ait tarihi eserleri bir araya getiren koleksiyoner Hasan Fehmi Akyıldız, serginin amacının geçmişi gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi. Akyıldız, 'O günden beri elime geçen her şeyi biriktirdim. Sadece biriktirmek değil, koleksiyonerlik bunu herkesle paylaşmaktır. Biz de bu değerleri genç nesle aktarmak için bu sergiyi hazırladık' dedi.

200 YILLIK EMANETLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Sergide yaklaşık 200 yıllık Kırkpınar kıspeti, Osmanlı döneminde kullanılan okka kantarı, el yazması madalyalar, eski lisanslar, hakem cüzdanları, şehzadelerin güreş yaptığı dönemlere ait nadir eserler ve tarihi fotoğraflar yer alıyor. 1960 Roma Olimpiyatları'nda derece elde eden Hamit Kaplan'ın resmi geçitte taşıdığı Türk bayrağı da serginin en dikkat çeken parçaları arasında bulunuyor.

GÜREŞE VERİLEN DEĞERİ GÖSTEREN ESERLER

Akyıldız, geçmişte güreşin toplumdaki yerini gösteren birçok eserin de sergide bulunduğunu belirterek, 'Eskiden şampiyon güreşçilerin fotoğrafları çikolata ve sakızlardan çıkardı. O zamanki güreşe verilen değere bakın. Bugün bunları gençlerin görmesi çok önemli' ifadelerini kullandı.

'BÜYÜKŞEHİR VEFA BULUŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ'

Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge adına düzenlenen uluslararası turnuvanın ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Akyıldız, 'Dünya Güreş Birliği takvimindeki bu ilk uluslararası turnuvanın onların adına düzenlenmesi çok kıymetli. Sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu mirasa sahip çıktı. İnşallah bu organizasyon uzun yıllar devam eder' diye konuştu.