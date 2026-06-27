Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hem kent kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel lezzetleri yaşatmak hem de sıcak yaz günlerinde yurttaşları serinletmek amacıyla tarihi Ulu Cami önünde reyhan şerbeti ikramında bulundu. Etkinlik kapsamında yurttaşların talep, öneri ve şikâyetleri de dinlenerek ilgili birimlere iletilmek üzere kayıt altına alındı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel lezzetleri yaşatmak ve yaz mevsiminin sıcak günlerinde yurttaşlara serinletici ikramlarda bulunmak amacıyla tarihi Ulu Cami önünde reyhan şerbeti dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, yurttaşların yoğun olarak kullandığı Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami önünde gerçekleştirildi.

Cuma namazı öncesi ve sonrasında ikram yapıldı

Cuma namazı öncesinde ve sonrasında kurulan stantlarda ekipler tarafından yurttaşlara ve kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı mutfağında hazırlanan reyhan şerbeti ikram edildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, geleneksel bir lezzet olan reyhan şerbeti sıcak havada serinlemek isteyen yurttaşlara dağıtıldı.