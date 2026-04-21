Lüleburgaz'da düzenlenen karate şampiyonasına katılan Keşanlı sporcular, ilçeye adeta madalya yağmuruyla döndü. Önder Can Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden minik ve yıldız karateciler, sergiledikleri üstün performansla organizasyona damga vurdu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında düzenlediği Trakya Bölgesi İller Arası Minik-Yıldız Karate Şampiyonası'nda Keşan rüzgârı esti. Önder Can Spor Kulübü sporcuları, farklı kategorilerde toplam 32 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Trakya genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen karate şampiyonası, çekişmeli ve heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Keşan'ı temsilen organizasyona katılan Önder Can Spor Kulübü, kazandığı derecelerle kürsünün müdavimi oldu.

8 BİRİNCİLİK, 10 İKİNCİLİK, 14 ÜÇÜNCÜLÜK

Kulüp Başkanı Ender Arda'nın bizzat yerinde takip ederek sporculara moral verdiği şampiyonada Keşan ekibi; 8 Altın Madalya (Birincilik), 10 Gümüş Madalya (İkincilik), 14 Bronz Madalya (Üçüncülük) olmak üzere toplamda 32 derece elde etti. Genç karatecilerin disiplini ve teknik kapasitesi izleyenlerden takdir topladı.

Sporcuların teknik gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Antrenör Hamdi Çevik, başarıda emeği geçen herkesi tebrik etti.

Çevik, sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, birey ve toplum hayatında karakter gelişiminden disipline kadar hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür organizasyonların genç yetenekler için büyük bir tecrübe olduğunu ifade etti.