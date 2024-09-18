Eşitlik politikası ile kadınların her alanda desteklenmesi ve güçlendirilmesi konusunda çok sayıda proje üreten Nilüfer Belediyesi, 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, “Nilüferli Kadınlar Gülümsüyor” projesiyle ödüle değer bulundu.BURSA (İGFA) - 11. Sürdürülebilir İş Ödülleri, İstanbul’da Swiss Otel The Bosphorus’ta düzenlenen törende sahiplerini buldu. Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal’ın da yer aldığı Nilüfer Belediyesi ekibi katıldı.

Törende 51 jüri üyesinin değerlendirmesiyle 16 kategoride 38 ödül dağıtıldı. Nilüfer Belediyesi, Kadının Güçlendirilmesi kategorisinde 2022 yılında hayata geçirdiği “Nilüferli Kadınlar Gülümsüyor” projesiyle ödül almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, jüri üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu’nun elinden aldı.

“YER GÖSTERDİK, SATIŞ YAPTILAR”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınlar, gençler, dezavantajlı gruplar ve tarım alanlarının her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda hareket etmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Nilüferli Kadınlar Gülümsüyor” projesiyle ödül aldıkları için mutlu olduklarını belirtti. Projenin kadınların sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sunduğunun altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Kadın örgütlenmesini yerelden başlatarak, 37 mahalle kadın derneği kuruldu. Mahalle sakini kadınların sosyal hayata katılması ve mahalle kültürünün yaşatılıp güçlendirilmesi sağlandı. Kadın derneklerine yer tahsisi yapılarak ürettikleri ürünleri satması amaçlandı. Bu sayede kadınlar ekonomik gelir elde ettiler” dedi.

“MAHALLE KADIN DERNEKLERİNİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

Mahalle kadın derneklerine çeşitli alanlarda eğitimler de verildiğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, teknik anlamda da destek sağlandığının altını çizdi. Kadınların üretimlerini kolayca gerçekleştirmeleri için Topluluk Mutfakları ve Hasanağa Gıda Merkezi’ndeki üretim alanını kullanabildiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Bu sayede ilk defa kadın emeği ile geleneksel reçeteler uygun ortamda üretiliyor. Bu ürünlere aynı binada uygun depolama koşulları sağlanıyor. Nilüferliler de sağlıklı gıdaya daha kolay erişebiliyor. Ürünler, Nilüfer Belediyesi Bostan satış noktalarında satılıyor. Nilüfer Belediyesi’ne ait pazar alanında yer alan “Kınalı Eller” adlı dükkan ile 34 mahalle kadın derneği her gün sırayla dükkanı açarak ürettikleri el işleri ve yiyeceklerin satışı ile ekonomik gelir sağlıyor” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, kadın mahalle derneklerinin sayılarını artıracaklarını da sözlerine ekledi.