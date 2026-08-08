Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Nevşehir Kültür Yolu Festivali, dördüncü gününde şehrin köklü tarihini sergi, atölye ve söyleşilerle görünür kıldı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ziyaretçiler, Çömlekçilik Atölyesi ile şehrin simge geleneğini deneyimleme fırsatı bulurken; felsefe ve sosyolojiyi odağına alan 'Sayfaların Gücü' söyleşisiyle entelektüel bir bakış açısı kazandı. 'Yaşayan Miras: Nevşehir Sergisi' ile kültürel mirasın en özel eserlerini inceleyen sanatseverler; Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri'yle ise geleneksel sanatların kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki ustalık bilgisini kısa filmler üzerinden seyretti.

ÇÖMLEKÇİLİK GELENEĞİ ATÖLYEDE DENEYİMLENDİ

Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde düzenlenen Çömlekçilik Atölyesi, katılımcıları Anadolu'nun köklü çömlekçilik geleneğiyle buluşturdu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ziyaretçiler, çamura şekil vererek geleneksel yöntemleri yakından tanıma fırsatı buldu. Kendi elleriyle üretim yapmanın keyfini yaşayan katılımcılar, hem yaratıcı yönlerini keşfetti hem de çömlekçiliğin sabır ve ustalık gerektiren inceliklerini deneyimledi. Renkli ve keyifli anlara sahne olan atölyede sanatseverler, ortaya çıkardıkları eserlerle unutulmaz bir el sanatları deneyimi yaşarken, Anadolu kültürünün önemli miraslarından biri olan çömlekçilik geleneğini daha yakından tanıma fırsatı elde etti.

'SAYFALARIN GÜCÜ' İLE ENTELEKTÜEL BİR BAKIŞ AÇISI SUNULDU

Avanos İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Sayfaların Gücü' söyleşisinde yazar Behçet Alkan, kitapların ve okuma kültürünün bireysel gelişim, entelektüel birikim ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaştı. Felsefi ve sosyolojik yönleriyle ele alınan söyleşide, nitelikli literatürün birey ve toplum üzerindeki dönüştürücü rolü değerlendirildi. Kitapseverlerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, nitelikli eserlerle kurulan bağ ve kitapların insan hayatındaki yeri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Etkinlik, edebiyat ve düşünce dünyasına dair keyifli bir sohbet ortamı sunarken, ziyaretçilere yeni perspektifler kazandırdı.

NEVŞEHİR'İN KÖKLÜ TARİHİ SERGİ VE KISA FİLM GÖSTERİMİYLE GÖRÜNÜR KILINDI

Festival kapsamında Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesi'nde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren 'Yaşayan Miras: Nevşehir Sergisi', Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirdi. Çömlekçilikten çini ve ebruya, kilim dokumadan taş işçiliğine, sedef kakma ile çalgı yapımına uzanan seçkiyi gezen sanatseverler, Nevşehir'in köklü el sanatları geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Aynı alanda gerçekleştirilen Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ise geleneksel sanatların görünmeyen yönlerini, ustaların yaşam hikayelerini ve üretim süreçlerini katılımcılarla buluşturarak kültürel mirasın yaşayan yönüne dikkat çekti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 25 sanatçı ve zanaatkarın yaşam öykülerini ve üretim süreçlerini konu alan kısa filmler, geleneksel sanatların kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki ustalık bilgisini gözler önüne serdi.

Dokuz gün boyunca Nevşehir'i kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, önümüzdeki günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.