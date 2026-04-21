Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24-26 Nisan tarihleri arasında, 21 ülkeden 59 kısa filmi sinemaseverlerle buluşturacak. Geleneksel festivalde gösterimlerin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, özel seçkiler ve Pitching Platformu gibi etkinlikler de yer alacak.

İZMİR (İGFA) - Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24-25-26 Nisan 2026 tarihlerinde İzmir'in Bornova ilçesinde sinemaseverlerle buluşuyor. Bornova Belediyesi Film Ofisi tarafından düzenlenen festival, kısa filmin yaratıcı özgürlüğünü ve farklı anlatım biçimlerini bir araya getiriyor.

Festival programında; kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde seçilen toplam 59 kısa film yer alıyor. 21 farklı ülkeden gelen yapımlar, Bornova'da izleyiciyle buluşarak uluslararası bir sinema deneyimi sunuyor.

Gösterimlerin yanı sıra: Yönetmen ve oyuncu söyleşileri, sinema atölyeleri, kısa film afişleri sergisi, özel tematik seçkiler festivalin dikkat çeken içerikleri arasında bulunuyor.

YENİ KATEGORİLER VE ÖZEL SEÇKİLER

Bu yıl festivalde ilk kez hayata geçirilen Öğrenci Filmleri kategorisi, genç sinemacıların üretimlerini görünür kılmayı hedefliyor. Ayrıca: Öğrenci Filmleri Seçkisi, Çocuk Filmleri Seçkisi ve Moda Filmleri Derneği iş birliğiyle 'Moda Filmleri Özel Seçkisi ve Söyleşisi' gibi bölümler de programda yer alıyor.

Festival etkinlikleri Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile Dramalılar Köşkü'nde gerçekleşecek. Bu iki önemli kültür noktası, üç gün boyunca sinemanın buluşma alanına dönüşecek.

Festival kapsamında ayrıca, İzmir'de çekilecek kısa film projelerini desteklemeyi amaçlayan Pitching Platformu da düzenlenecek. Bu platform, genç ve bağımsız sinemacılara projelerini geliştirme ve sektörden isimlerle buluşma fırsatı sunacak.