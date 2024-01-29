Kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan ve iki yıl altı aylık cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık’ta cezaevine giren gazeteci eski Tercüman Gazetesi Sahibi Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

Özgür Düşünce isimli internet sitesine 2016’da yazdığı bir yazı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti sonucu yargılanan ve İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçlamasıyla iki yıl altı ay hapis cezası alıp 4 Aralık 2023'te hapse giren Nazlı Ilıcak tahliye edildi.

Kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesinde 2016’da yazdığı “Hanefi Avcı’nın Operasyon Beklentisi” başlıklı yazı nedeniyle gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianame Ilıcak, “iftira” ile suçlandı.

Ilıcak’ın yazısında “milli damar örgütünden” bahsettiği ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı tarafından söz konusu örgütle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunulduğu aktarılıyordu. İddianamede, yazının şikayete konu edilmesiyle yazı içeriğine istinaden, “hakkında soruşturma yürütüldüğü belirtilen bir örgüt mensubu olarak gösterilen kamu görevlilerinin isimleri açık bir şekilde belirtilip haklarında hukuka aykırı fiil isnat edildiği” ileri sürüldü.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2021’de açılan dava, 19 Nisan 2022’de karara bağlandı. Ilıcak, iki yıl altı ay hapse mahkûm edildi.

Kapatılan Özgür Düşünce isimli internet sitesine 2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan Nazlı Ilıcak, iki yıl altı aylık cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık’ta cezaevine girdi.