Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesi nedeniyle başkentte diplomasi trafiği zirveye ulaşırken, bağımsız siyasetçi ve iş insanı Süleyman Akar'dan tüm siyasi partilere kritik bir çağrı geldi. Akar, iç siyasi hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türkiye'nin jeopolitik konumuyla bu coğrafyanın kalbi olduğunu ifade eden Süleyman Akar, zirve boyunca tüm partilerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. 'Bugün NATO için değil, insanlık için birlik ağrısı çekiyoruz' diyen Akar, siyasi partilerin zirve süresince iç çekişmeleri bırakarak dünyaya 'Biz birlikteyiz' mesajı vermesini istedi.

'Dışarıdan Ne Kadar Güçlü Görünürsek, Masada Sözümüz O Kadar Geçer'

Türkiye'nin hem Doğu hem de Batı blokuyla aynı masaya oturabilen tek ülke olduğuna dikkat çeken Akar, iç cephenin sağlam tutulmasının dış politikadaki önemine değindi. Bağımsız siyasetçi, 'İster NATO olsun ister bölgesel ittifaklar, önemli olan içeride birlik içinde olduğumuzu dünyaya göstermemizdir. Dışarıdan ne kadar güçlü görünürsek, masada sözümüz o kadar geçer' ifadelerini kullandı.

Partiler Üstü Mutabakat Çağrısı

Ekonomik zorluklar, sınır güvenliği ve bölgesel barış gibi temel meselelerde partiler üstü bir mutabakat sağlanması gerektiğini savunan Akar, 'Bu memleket hepimizin, birleşmekten başka çaremiz yok' diyerek sözlerini tamamladı.