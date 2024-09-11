Diyarbakır’da kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Fakat Tokat’ta kaybolan Evrim Atış’tan ise 2 bin 256 gündür halen haber alınamıyor!Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolmasının ardından 19 gün sonra bulundu. Aynı acı Tokat'ın Turhal ilçesindeki 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ın kaybolmasının üzerinden ise tam 2 bin 256 gün geçti, ancak halen bir iz yok!

Hatırlanacağı gibi Narin, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesinde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber geldi. 19 gün boyunca süren aramalar sonucunda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı. Narin’in kaybolması, bölge halkını ve tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Olay, yetkililer tarafından detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediyor.

EVRİM ATIŞ 6 YILDIR BULUNAMIYOR

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz 2018 tarihinde kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’tan ise hala haber alınamıyor.

O gün, annesi Dilek Atış’ın iddiasına göre, küçük Evrim, çadırda kardeşinin yanında bırakılmış, ancak kısa süre sonra annesi döndüğünde yerinde bulunamamıştı. Evrim’in kaybolması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları aylarca sürmesine rağmen hiçbir bulguya ulaşılamadı.

AİLE TUTUKLANMIŞTI

Evrim’in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada, anne ve baba çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle tutuklandı. Baba Burhan Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve babasının mezarına gömdüğünü iddia etmiş ancak mezar açıldığında bu iddiayı destekleyecek hiçbir bulguya rastlanmamıştı. Anne Dilek Atış da ilk verdiği ifadeyi değiştirdiği için tutuklandı. Dilek Atış 109 gün, Burhan Atış ise 165 gün cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aradan geçen 6 yılın ardından, Evrim’in ailesi ve onu arayan ekipler halen umutlarını kaybetmiş değil.

Küçük Evrim’in akıbetiyle ilgili "Öldü mü, öldürüldü mü?" sorusu ise halen yanıtlanabilmiş değil.

Sır perdesi aralanamadı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma devam ediyor.