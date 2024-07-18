Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün “Düzce’ye gelin” çağrısı karşılık bulurken, müzisyen Kıraç da, klip çekimi için Düzce'ye geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün “Düzce’ye gelin” çağrısı karşılık buldu.

Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur bünyesinde yatırım ve tanıtım çalışmaları yapılan Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı müzik dünyasının da ilgisini çekiyor.

Anadolu rock müziği yorumcusu, besteci ve söz yazarı Kıraç, klip çekimi için Düzce’yi tercih etti.

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı başta olmak üzere şehrin doğal güzelliklere sahip bölgelerinde gerçekleştirilen çekimler iki gün sürdü.

Düzce’de kamera karşısına geçen Kıraç, Düzce Beltur bünyesindeki Aydınpınar Şelalesi Konaklama Tesisleri’nde de konakladı.

“RUHEN DİNLENDİK”

Zaman zaman Düzce’ye geldiğini ve bu bölgeyi çok sevdiğini anlatan Kıraç, “Düzce’de çok sevdiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız var. Zaman zaman Düzce’ye sadece doğası için, yaylalarına geldiğimiz de oluyor. Bu bölgeyi çok seviyorum. Her geldiğimde değişik yerlerini öğreniyorum. Geçen sene Pürenli Yaylası’nda kamp yaptık. Bu seferki gelme sebebimiz, doğal güzellikleri bildiğimiz için şarkılarımızdan bir tanesine klip çekmek. Faysal kardeşimiz klip için bizi güzel yerlere götürdü. Hem orman içi yollarda, hem şelalenin olduğu yerde, hem su kenarlarında görüntüler çektik. Yorulduk, ama çok da keyif aldık, ruhen dinlendik” diye konuştu.