Başarılı futbolcu Nevide Çiçek yeşil sahalara geri döndü.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı futbolcu yeşil sahalara geri döndü. Futbol kariyerine Güzeltepdoğu Gençlik ve Spor Kulübü'nde başlayan Nevide Çiçek, ardından Selçuk Belevi Gençlerbirliği Spor'da futbol hayatına devam etti. Kısa sürede yetenekleriyle dikkat çeken Çiçek, son olarak Süper Lig takımı Bitexen 1207 Antalya Antalyaspor Kadın Futbol Takımı'na transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.

Yeşil sahalardaki performansıyla göz dolduran genç oyuncu, bu sezon defans oynayarak futbol dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye kararlı görünüyor.

Magazin sayfalarında sıkça yer alan genç model, şimdi spor sayfalarında da adından sıkça bahsettirecek gibi görünüyor. Hem futbol hem de modellik dünyasında yükselen bir yıldız olan Nevide Çiçek, gençlere ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.