Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında toplanan ambalaj sayısının 10 milyona ulaştığını açıkladı. Sistemin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla her yıl 25 milyar ambalajın geri kazanılması ve ekonomiye 30 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında önemli bir eşiğin geride bırakıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sisteme ilgisinin her geçen gün arttığı belirtilerek, bugüne kadar toplanan ambalaj sayısının 10 milyona ulaştığı bildirildi.

Depozito sisteminin tam kapasiteyle hayata geçirilmesiyle birlikte yılda 25 milyar ambalajın geri kazanılmasının ve ülke ekonomisine 30 milyar TL katkı sağlanması hedeflenirken Bakanlık, sistemin hem çevre hem de ekonomi açısından önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'DOA ile vatandaşımız kazanacak, çevremiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak, Türkiye kazanacak' mesajını verdi.

Bu arada Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk de Depozito Yönetim Sistemi'nin temel amacının geri dönüşüm kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Başkan Öztürk, 'Depozito Yönetim Sistemi ile hedefimiz; geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak, doğal kaynaklarımızı korumak ve hiçbir ambalajın doğaya gitmediği sürdürülebilir bir gelecek inşa etmektir. Türkiye genelinde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte geri dönüşüm oranlarının artırılması, doğal kaynakların korunması ve atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması hedefleniyor.