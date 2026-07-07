Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Serdar Mahallesi'nde planlanan yaşam alanı yenileme projesinin hiçbir vatandaşın hakkını yok saymadan, mağduriyet oluşturmadan ve halkın görüşleriyle birlikte yürütüleceğini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin hazırladığı Yaşam Alanı Yenileme Projesi için Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, projenin henüz ön hazırlık aşamasında olduğunu, nihai kararların vatandaşların görüşleri, yasal süreçler ve hak sahipliği değerlendirmeleri sonrasında netleşeceğini ifade etti.

Başkan Hürriyet, sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütüleceğini belirterek, 'Amacımız vatandaşlarımızı mağdur etmek değil; daha düzenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir mahalle oluşturmak' dedi.

Kentsel dönüşümün zorluklarına dikkat çeken Hürriyet, 'Türkiye'de kentsel dönüşüm projeleri çoğu zaman hak mağduriyetlerine sebep olduğu için insanları korkutuyor. Biz daha önce KİPTAŞ ile Çınar Evleri projesini sorunsuz şekilde tamamladık. Depreme dayanıklı, modern yaşam alanları kurarak halkımıza anahtarlarını teslim ettik' ifadelerini kullandı.

Serdar Mahallesi'nde yapılacak projede 34 hak sahibi bulunduğunu belirten Hürriyet, ada bazlı çalışılacağını, tapu sorunlarının çözüleceğini ve vatandaşların haklarını alarak modern evlere kavuşacağını söyledi. Proje kapsamında 19 blokta 215-230 daire yapılması planlanıyor. Her binanın deniz manzaralı olacağını, otopark ve sosyal donatı alanlarıyla destekleneceğini vurgulayan Hürriyet, 'Biz hayal satmıyoruz, yapılabilir bir proje anlatıyoruz' dedi.