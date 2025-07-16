MÜSİAD’ın Diyarbakır’daki Şube Başkanları Toplantısı’nda “Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu” kurulması kararlaştırıldı; grup, üretim, kardeşlik ve kalkınma odaklı bir vizyonla yerel raporlar hazırlayacak.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), 14 Haziran 2025’te Diyarbakır’da düzenlenen Şube Başkanları İstişare Toplantısı’nda, “Terörsüz Türkiye” temasıyla bir araya geldi.

Türkiye’nin 81 ilinden şube başkanları ve yurt dışı temsilcilerinin eksiksiz katıldığı toplantıda, “Terörsüz Türkiye Çalışma Grubu” kurulması kararı alındı.

Çalışma grubu, iş dünyasının yanı sıra fikir, bilim ve kanaat önderlerini kapsayacak şekilde genişletildi.MÜSİAD’ın açıklamasında, toplantının terörden arınmış, üretim ve kardeşlik temelli bir Türkiye vizyonunu güçlendirdiği belirtildi.

Çalışma grubu; Altan Tan, Prof. Dr. Orhan Atalay, Prof. Dr. Mustafa Çevik, Prof. Dr. Veysel Ayhan, Yaşar İçen, Adnan İnanç, Ebuzer Leblebici, Vahdettin İnce, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, Fatma Ünsal, Füsun Kümet, Metin Tarhan ve Özgür Uslu gibi isimlerden oluşuyor.

YEREL RAPORLARLA YENİ VİZYON

Çalışma grubu, 18 ilin şube başkanları ve bölge temsilcilerinin katkısıyla hazırlanan yerel raporlarla, Gaziantep’ten Hakkâri’ye, Van’dan Şırnak’a özgün aksiyon planları geliştirdi.

Raporlar, gençlerin üretime yönelmesi, kadınların sosyal hayatta güçlenmesi, ekonomik kalkınmanın güvenli yaşam alanları oluşturması ve ahlaki değerlerin ihyası hedeflerini içeriyor. Her ay güncellenecek raporlar, yerelin sesini merkeze taşıyacak.

MÜSİAD, “Terörün damarlarını kesmenin yolu, gönüllere dokunmaktan geçer” diyerek, silahların sustuğu, fikirlerin konuştuğu ve kalkınmanın umut doğurduğu bir toplumsal atmosfer hedeflediklerini vurguladı.

Açıklamada, “Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik meselesi değil; adalet, kalkınma ve vicdan meselesidir” denildi.MÜSİAD Genel Başkanı’ndan AçıklamaMÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, terör örgütünün silah bırakması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi açıklamalarının, Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik geleceği için bir kırılma noktası olduğunu belirtti. Özdemir, “Doğu ve Güneydoğu’da yatırımlar hız kazanacak, gençler doğdukları topraklarda kalacak, üretimle sosyal istikrar sağlanacak. MÜSİAD olarak bu dönüşümde yön verici olacağız” dedi.

MÜSİAD, tüm toplumsal kesimleri “Terörsüz Türkiye” vizyonuna katkı sunmaya, kardeşlik ve üretimi büyütmeye çağırdı.