İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’in yangından en çok zarar gören Karadoğan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu; yıl sonuna kadar su faturası alınmayacağını, köylerin afetlere dirençli şekilde yeniden inşa edileceğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te iki hafta önce çıkan orman yangınlarından en çok etkilenen Karadoğan Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Yangından zarar gören köylerin kış öncesi yeniden ayağa kaldırılması için kararlılık mesajı veren Tugay, yıl sonuna kadar bu köylerden su faturası alınmayacağını açıkladı.

Tugay’a, Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, İsmail Mutaf ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

AYSİMA’NIN GÜLEN YÜZÜ UMUT OLDU

Karadoğan’da köy halkıyla bir araya gelen Tugay, talepleri dinledi ve yangında evi zarar gören minik Aysima ile buluştu. Geçen haftaki ziyaretinde gözyaşı döken Aysima’nın güler yüzüyle karşılaşan Tugay, ev sözünü yineledi ve hasarlı evi yerinde inceledi. Başkan Tugay, “Tüm birimlerimizle aşama aşama çalışmalara başlayacağız” dedi.

“KIŞA KADAR NORMAL YAŞAMA DÖNÜŞ”

Karadoğan Muhtarı Levent Köymen eşliğinde hasarlı ev, ahır, dam ve tarım alanlarını gezen Başkan Tugay, “En fazla zarar gören köylerden birindeyiz. Amacımız, kış gelmeden yanan evleri, ahırları tamir etmek ve normal yaşama dönüşü sağlamak” diye konuştu.

AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli çalışacaklarını belirten Tugay, “Mevzuata uygun şekilde, Ödemiş Belediyesi ve bakanlıkla iş birliği yaparak evleri, ahırları yeniden inşa edeceğiz” dedi.

Tugay, sadece yanan alanların değil, hasar görmeyen bölgelerin de afetlere dirençli hale getirileceğini vurgulayarak, “Yanan zeytinlikler yeniden dikilecek, kovanlar yenilenecek, bal ormanları oluşturulacak. Sağlam evlerin çatılarını değiştirelim, köy çevresinde yangınlara karşı emniyet kuşağı oluşturalım.” dedi. Çalışmaların hızlı ilerlemesi için tüm birimlerin sahada olduğunu ifade eden Tugay, “Ülkemizde bu tür işler yavaş ilerler, ama biz kararlıyız. Vatandaşlarımız samimiyetimizi görüyor. Çocuklara, yaşlılara, engellilere sözümüz var: Kimseyi mağdur ve sahipsiz bırakmayacağız” dedi.