Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Bağımsız Atık Toplayıcıları’ projesi kapsamında kentin 20 noktasına akıllı konteynerler yerleştirildi. Konteynerlere bir ayda 350 kilogram atık atıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin geçimini enformel atık toplayarak sağlayanların belediye sistemine entegre edilmemesiyle kent temizliği ve güvenliği gibi bir çok alanda sonuçları olacak ‘Bağımsız Atık Toplayıcıları’ projesinin ilk ay verileri belli oldu.

Proje kapsamında 20 akıllı atık toplama konteyneri, Yeşilbahçe, Şirinyalı, Kırcami ve Demircikara mahallelerine yerleştirildi. Kimlik kartı, kredi kartı ve NFC özellikli cep telefonlarıyla çalışan akıllı konteynerlere, kent sakinleri, ayrıştırdıkları kağıt, plastik, cam ve metal atıkları bırakıyor ve el sensörüyle konteyneri kilitliyor. Kayıtlı bağımsız atık toplayıcısı ise atık toplama noktalarından kartlarını okutarak kent sakinlerinin ayrıştırılmış olarak bıraktığı atıkları alabiliyor. İlk ayda 217 Muratpaşa sakini toplam 350 kilogram atığı akıllı konteynerlere bıraktı. Sayıları 61’e ulaşan kayıtlı atık toplayıcısı da kent sakinlerinin attığı atıkları topladı.